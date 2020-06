Esporte Conexão com Jaraguá movimenta mercado do Vila Nova Desde o ano passado, futebol goiano vê idas e vindas de jogadores entre os dois clubes

Desde o primeiro semestre do ano passado, Vila Nova e Jaraguá estabeleceram conexão que perdura até hoje. Durante a paralisação do futebol, o Tigre contratou cinco jogadores e três deles estavam na campanha do time do interior, que era vice-líder do Campeonato Goiano quando o Estadual foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.Jogadores revelados pelo Tigre e destaques d...