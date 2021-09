Esporte Concorrentes vencem, e Goiás sai do G4 da Série B após nove rodadas Com vitórias de Avaí e CRB, time esmeraldino termina a 27ª rodada na 5ª colocação

O Goiás deixou o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro após nove rodadas consecutivas dentro da faixa de acesso à Série A. Com as vitórias de Avaí e CRB, nesta terça-feira (28), pela 27ª rodada, os concorrentes empurraram o time esmeraldino para a 5ª colocação. A derrota para o Vasco na segunda-feira (27), terceira consecutiva na competição, deixou o Goiás ameaç...