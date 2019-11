Esporte Concorrente do Goiás por vaga, Inter visita Botafogo Neste momento, o Internacional é o 8º colocado com 51 pontos, enquanto o São Paulo fecha o G6 com 57 pontos. O Goiás é o 9º colocado com 49 pontos

Concorrente do Goiás na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América, o Internacional enfrenta o Botafogo, neste sábado (30), às 19 horas, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. Sem vencer a três rodadas, o time colorado está pressionado e em caso de tropeço pode até sair da faixa de classificação após a 36ª rodada da Série A do Brasileirão. Para o compromisso d...