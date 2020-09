Esporte Concentrado no Sport, Barcia vê negociação com o Goiás evoluir Atacante uruguaio deve assinar contrato com o clube esmeraldino por três temporadas e não enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (23)

O Goiás está perto de anunciar o retorno do atacante uruguaio Leandro Barcia, de 27 anos, que está concentrado para partida do Sport contra o Corinthians. O clube esmeraldino tem acerto com o Rentistas, do Uruguai, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. Para que a transferência seja concretizada, Leandro Barcia não pode entrar em campo contra...