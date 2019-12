Esporte Completo e sem dúvidas, Flamengo faz último treino antes da estreia no Mundial Sem entrar em campo desde 8 de dezembro, quando foi goleado pelo Santos por 4 a 0, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chega descansado para a disputa

O Flamengo está completo e pronto para a estreia no Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (16), véspera do duelo com o Al-Hilal, em Doha, pelas semifinais da competição, o time fez seu último treinamento para o confronto e contando com todo o elenco em campo. Ver essa foto no Instagram ...