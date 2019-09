Esporte Competição de destaque nacional, Monstar Games movimenta fim de semana em Goiânia Projeto celebra cinco anos de existência realizando o 11° evento de sua história na capital

A 11ª edição do Monstar Games, evento fitness com a participação de atletas nacionais e internacionais, será a atração do fim de semana no clube Jaó, em Goiânia. Iniciado na capital goiana em setembro de 2014, o projeto, voltado para iniciantes e avançados, retornará para uma edição comemorativa de cinco anos de existência, após passar por algumas das princi...