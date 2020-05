Esta seria a semana em que as quatro Divisões do Campeonato Brasileiro começariam. Em todas as regiões, 38 partidas levariam público aos estádios, garantiriam emoção para as torcidas e, como tradição, algumas equipes trocariam faixas de campeões estaduais. Nada disso, no entanto, vai ocorrer por causa da paralisação do futebol durante a pandemia do novo coronavírus. Sequer há previsão para o início das competições nem para a retomada dos Estaduais e de outros torneios, nacionais e internacionais.

O impacto da paralisação atinge a indústria do futebol financeiramente, mas também vai se refletir em aspectos físicos e técnicos dos jogadores e táticos para as equipes quando as competições forem começar, segundo analistas.

O espetáculo será menor no início do Brasileirão devido ao momento inédito de uma paralisação por causa da pandemia. Elencos que já estavam no ritmo de jogo próximo do ideal terão de recomeçar do zero. Jogadores vão ter de recuperar forma física, a parte coletiva será conquistada apenas com o tempo de bola rolando. Até mesmo o poder de investimento das equipes deve ser afetado. “O prejuízo vai ser gigante”, resume o comentarista André Kfouri, da ESPN Brasil.

Afinal, que Brasileirão virá por aí quando for possível disputá-lo? Como os participantes vão se comportar? Será possível tirar proveito num quadro de total indefinição? As respostas indicam que o Brasileirão poderá ter particularidades, como o baixo poder de investimento da maioria dos clubes, partidas sem torcida, maratona de jogos e boa oportunidade para os jogadores mais jovens ou de categorias de base.

Para o jornalista André Loffredo, por causa do momento em que o Brasil se encontra no avanço da disseminação do novo coronavírus, não há segurança para início da competição e o formato, de 38 rodadas, pode sofrer consequências. “Não vislumbro oportunidade de se disputar um campeonato nacional nos moldes do Brasileiro atual. É improvável que, em breve, os clubes possam fazer até 19 viagens pelo Brasil em pouco tempo. O calendário também me parece difícil de ser cumprido em 2020”, opinou o comentarista do Sportv.

Um meio encontrado por clubes na tentativa de amenizar o prejuízo físico que jogadores terão foi enviar planilhas de treinos, com orientações de preparadores físicos, para atividades em casa. Esse procedimento foi adotado pela maioria dos times do País e a discussão agora é para retomada de treinos presenciais a partir deste mês, com distanciamento e seguindo cuidados para evitar contaminação.

“É boa a intenção, mas, na vida real, é impossível conseguir o distanciamento social treinando. Futebol é esporte de contato, não tem como evitar. É utopia imaginar que vai conseguir distanciamento em treino. Se não tiver condição, em matéria da pandemia, é melhor não voltar. Não vai ter treino que vai conseguir o distanciamento social esportivo e evitar que um jogador chegue perto do outro”, frisou o jornalista Sérgio Xavier, do Sportv.

Não ter o melhor treinamento e pela incerteza de quando isso será possível de ocorrer, terá impacto no nível de competitividade das partidas no Brasileirão. “Você só joga como treina, essa é uma dinâmica básica do treinamento e visão do futebol hoje. O impacto será grande no nível tático, principalmente em equipes que estavam engatinhando na busca do padrão de jogo. Vão ter de retomar do zero. Vamos ver muitas coisas estranhas no recomeço, quando ocorrer”, salientou o jornalista Paulo Calçade, da ESPN Brasil.

Para os comentaristas, não será apenas dentro de campo que participantes do Campeonato Brasileiro sofrerão impacto. O mercado e poder das equipes também podem ser prejudicados. “Pelo que já se fala fora do Brasil e aqui também, a realidade para investimento será muito menor quando a pandemia estiver controlada. Salários vão cair, (valores dos) direitos de transmissão também, valores de transferências vão acompanhar essa queda. O futebol vai entrar na real e me parece que será por um período indeterminado, com possibilidade de fim quando a retomada econômica do Brasil ocorrer”, disse André Kfouri, que entende que orçamentos das equipe voltarão ao que eram de forma gradual, mas, por um tempo, a realidade no mercado da bola será diferente.

Atual campeão brasileiro da Copa Libertadores, o Flamengo é apontado como favorito ao título nacional em 2020, se houver competição. A justificativa dos comentaristas é de que a equipe rubro-negra está numa posição acima em termos de competitividade técnica, tática e financeira das demais equipes.

“Vencerá (o Brasileiro) quem for mais rápido na capacidade de absorção da crise e rapidamente voltar ao nível. Quem conseguir isso, é difícil saber, sai na frente. O Flamengo já está em grande vantagem por ter estrutura. Vários clubes vão sofrer com problemas econômicos em diferentes escalas que podem resultar no desempenho dentro de campo”, afirmou Sérgio Xavier.