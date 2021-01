Esporte Como o Vila Nova subiu: equipe supera oscilação, troca de treinador e celebra acesso à Série B Tigre ficou dez jogos invicto, gerou desconfiança na reta final da 1ª fase com resultados e desempenhos ruins, mas, após mudança de técnico, voltou à regularidade na campanha de retorno à Segundona

O caminho do Vila Nova no retorno à Série B teve período em alta, uma queda de rendimento e a volta por cima no quadrangular da 2ª fase, adotado na Série C de 2020 em substituição ao mata-mata das edições anteriores. Após vencer o Ituano, neste domingo (17), por 1 a 0, fora de casa, o Tigre confirmou o acesso à Segundona de 2021, ficando apenas uma temporada na Série C...