Esporte Como o Grêmio Anápolis chegou ao título inédito: veja trajetória, planejamento e festa Clube fez comemoração no Jonas Duarte na noite deste domingo (23) e tem confraternização programada para esta segunda-feira (24)

Um mês separou a finalização da campanha do Grêmio Anápolis no Goianão 2020 da estreia no Goianão 2021. Por coincidência, foram duas vitórias no Estádio Jonas Duarte, sobre os adversários da cidade, em resultados que retratam a diferença que foi se delineando no projeto usado pelo clube empresa até chegar ao inédito título do Estadual 2021, conquistado sobre o Vila N...