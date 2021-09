Esporte Como o Corinthians conseguiu se reforçar em meio a dívidas de R$ 1 bi A dívida ainda está em cerca de R$ 980 milhões e o presidente alviengro comemora apenas que ela não tenha aumentado. Mais da metade deste valor (R$ 570 milhões) é de curto prazo e deve ser quitada em 12 meses

No final de maio, o Corinthians começou sua participação no Campeonato Brasileiro com derrota em casa para o Atlético-GO. O momento era de críticas ao técnico Sylvinho e à qualidade do elenco. Os reforços pedidos pela torcida esbarravam em alguns problemas: dívidas de quase R$ 1 bilhão, diversos credores e uma fila de pedidos de bloqueios das contas bancárias do clube. Três meses ...