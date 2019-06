Esporte Como esperado, Pelicans selecionam Zion Williamson como 1ª escolha do Draft O ala, de 2,01 metros e 129 quilos, se tornou sensação logo em sua primeira temporada no basquete universitário, especialmente por suas enterradas

O New Orleans Pelicans escolheu Zion Williamson, nesta quinta-feira (20), como primeira escolha do Draft da NBA, optando, como todos já esperavam, pelo ala de Duke, considerada uma das principais promessas do basquete nos últimos anos. O ala, de 2,01 metros e 129 quilos, se tornou sensação logo em sua primeira temporada no basquete universitário, especialmente por suas en...