Jogar com portões fechados, assim que houver o retorno das competições de futebol, é uma possibilidade já discutida em muitos países. A eventual medida, embora garanta outras receitas aos clubes, influencia nas finanças, que deixam de contar com as rendas de bilheteria. O POPULAR mostra o impacto nos clubes goianos que disputam o Brasileiro, levando-se em conta a arrecadação bruta dos jogos nos últimos anos, que é o valor total que os torcedores pagam efetivamente pelos ingressos. O dinheiro que fica com o clube, que é a renda líquida, varia para cada um, de acordo com despesas, que podem ser diferentes de acordo com estádios e outros fatores.

No Atlético-GO, a expectativa de manter bom desempenho em campo era aliada para o clube melhorar a bilheteria e a média de público nas partidas em casa, na Série A - a previsão é de jogar no Estádio Antônio Accioly, à exceção de jogos como o da 2ª rodada, contra o Flamengo, em local a ser definido. Sem torcida no duelo de rubro-negros, esse já seria o primeiro impacto negativo nas finanças do clube, pois a direção atleticana previu público de 30 mil pagantes e pelo menos R$ 1,5 milhão livre nos cofres - poderia ser mais, pois a equipe carioca arrasta os torcedores e jogaria com o cartel dos últimos títulos, ano passado e em 2020. A direção, por enquanto, fica à espera das definições dos órgãos de saúde e da CBF sobre os protocolos para o retorno das competições.

Sem a bilheteria, restará ao Atlético viver das cotas de TV (Série A) e avançar ao máximo na Copa do Brasil para melhorar faturamento. “Para um clube como o Atlético, que terá o menor orçamento na Série A, isso (bilheteria) é muito importante, ajuda muito quando há partidas contra grandes clubes”, disse o vice-presidente do Atlético, Sebastião José da Silva. A direção trabalha com orçamento de R$ 50 milhões para o ano. De bilheteria, a previsão era de R$ 7 a R$ 9 milhões, podendo chegar a 20% (R$ 10 milhões) com boa campanha. Seria suficiente para dobrar a melhor temporada do clube (2017), quando chegou à Série A e faturou R$ 4.029.090,00 em 28 jogos. Esperava-se algo superior, mas a campanha ruim tirou público quando o time rubro-negro jogou em casa - na maioria das vezes, no Estádio Olímpico.

Por isso, o jogo com o Flamengo é tratado como a cereja no bolo atleticano. Diante de outros grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, dependendo da campanha de cada um, a previsão é de uma média de 15 mil pagantes e boa bilheteria - a tendência é que as partidas fossem disputadas no Serra Dourada, por causa do apelo. Os demais jogos ficariam para o Antônio Accioly, onde o clube diminuiria despesas, faturaria com quatro bares e ainda movimentaria o complexo com boutique, museu (em construção), lanchonete e choperia.

Até agora, neste ano, o Dragão foi mandante no Olímpico - a melhor arrecadação foi na classificação obtida sobre o Santa Cruz, pela 2ª fase. Por isso, passar de fases no torneio, chegar à final do Goianão e iniciar a Série A com faturamento interessante estavam nos planos do clube. “Não temos programa de sócio-torcedor, como outros clubes, que gera receita mensal. Então, apostamos nos nossos jogos para melhorar a receita”, disse Sebastião José da Silva. Com ingressos a 20 reais (meia) e 40 reais (inteira), a previsão é de que cada torcedor consuma, em média, 30 reais por jogo. São números modestos, mais que são importantes ao projeto do Atlético.

O Goiás, nos últimos cinco anos, obteve suas melhores rendas brutas quando esteve na Série A. Se a fase era boa, o valor aumentava consideravelmente, como ocorreu em 2019. A direção esmeraldina não nega que a expectativa de arrecadação para a atual temporada era grande, antes da paralisação. A meta era obter entre R$ 8,4 milhões e R$ 10 milhões.

“Depende muito do campeonato, mas os valores arrecadados no Brasileirão e na Copa do Brasil são de extrema importância nas finanças do Goiás. Não quero dizer que o que obtemos no Goiano não sirva, pelo contrário. As despesas menores conseguimos pagar com o Estadual”, comentou o vice-presidente Mauro Machado.

A direção alviverde acredita que os primeiros jogos disputados, quando a paralisação for encerrada, serão sem público. “O impacto na arrecadação ainda não podemos prever porque não sabemos quando tudo voltará ao normal e o que vamos disputar. Vamos ter de nos replanejar. Fora de campo, também vamos ter de nos adaptar. A participação da torcida é muito importante nos nossos jogos, perderemos pressão”, salientou o dirigente.

Eliminado da Copa do Brasil na 2ª fase, o Vila Nova perdeu, além da premiação, a chance de lucrar com bilheteria na competição nacional. Nos dois últimos anos (2018 e 2019), as decisões no torneio, contra Ferroviário-CE e Juventude-RS, deram ao clube as maiores rendas das respectivas temporadas. Agora, as ameaças, em 2020, são calendário restrito e possibilidade de jogar de portões fechados.

Com a incerteza da continuidade do Campeonato Goiano, o Vila Nova tem, pelo menos, mais nove jogos a serem disputados em casa neste ano, as partidas da 1ª fase da Série C. A única competição nacional do Tigre em 2020 não dá aos participantes renda de transmissão de jogos em televisão. Diante disso, o clube contaria com receita de patrocínio e bilheteria para se manter.

Apesar disso, o diretor de futebol do Vila Nova, Wagner Bueno, entende que, se for preciso voltar sem torcida, a decisão deve ser respeitada. “De todo jeito, o prejuízo será muito grande. Voltar de portões fechados representa perda de bilheteira, bares e sócios. Mas temos de preservar a saúde dos nossos funcionários, atletas, comissão técnica e torcedores”, disse o dirigente.

O elenco do Vila Nova sofre modificações à medida que a paralisação do futebol se prorroga. O clube dispensou oito jogadores. Ciente de que a bilheteria será proporcional ao que o time apresentar em campo, Wagner Bueno não faz contas do quanto a equipe poderia lucrar com portões abertos. “Difícil fazer essa média. A bilheteira vai muito da situação do time dentro de campo. Se vai bem, a renda é maior”, analisou o diretor de futebol.