Esporte Como é o novo técnico do Goiás? Atletas relatam estilo ofensivo e paizão Segundo jogadores, times de Pintado gostam de ficar com a bola e têm foco em atacar. Na Série B 2020, seu time teve segundo melhor ataque

Esperado em Goiânia para assumir o Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Pintado deve dar ao time esmeraldino nuances mais ofensivas. O treinador é conhecido por colocar suas equipes para jogar para frente e tem a fama de “paizão” com os jogadores.Acertado com a diretoria do Goiás para comandar o projeto do clube na Série B, Pintado tem no currícu...