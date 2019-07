Esporte Comitiva de Bolsonaro para final da Copa América terá ministros Paulo Guedes e Sergio Moro Também estarão no Maracanã os ministros da Defesa, de Relações Exteriores e de Infraestrutura

Nove ministros do atual governo vão estar na tarde deste domingo no Rio de Janeiro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para acompanhar a final da Copa América de futebol. Entre eles, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Brasil e Peru se enfrentam no Maracanã, às 17 horas. Na lista ...