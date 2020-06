Esporte Comitê Paralímpico Brasileiro apresenta protocolo de retorno aos treinos Documento contém 64 páginas, com recomendações que vão do processamento de roupas utilizadas pelos atletas, saída de casa e para treinamentos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou, nesta quinta-feira (11), um protocolo de segurança para o retorno das atividades esportivas dos atletas paralímpicos pelo Brasil. O documento de 64 páginas foi produzido com a coordenação do médico-chefe da entidade, Hésojy Gley, que contou com apoio das áreas técnicas, enfermagem e fisioterapia. “Este documento por si só ...