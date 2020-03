Esporte Comitê Organizador inicia força-tarefa para acertar datas da Olimpíada em 2021 COI deseja realizar os Jogos em 2021 até o final do verão no hemisfério norte, que vai de 21 de junho até 22 de setembro. Porém, não está descartada a disputa em um período anterior

Dois dias depois do anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020, o Comitê Organizador começou nesta quinta-feira os trabalhos da força-tarefa para a realização dos eventos em 2021. Uma primeira reunião entre os dirigentes foi feita na capital japonesa e o que ficou estabelecido é que a primeira providência é definir as datas das aberturas d...