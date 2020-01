Esporte Comitê estima 250 vagas para o Brasil em Tóquio-2020 Nos Jogos do Rio, em 2016, a delegação brasileira teve 462 atletas inscritos, mas o número foi maior porque o País foi sede e teve vaga em praticamente todas as modalidades

O objetivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é de que 250 vagas sejam confirmadas pelo País para Tóquio-2020. A seis meses do início dos Jogos, são 152 confirmações para o País na disputa. A meta, caso alcançada, será próxima do contingente enviado para Londres-2012, quando o COB mandou 259 competidores.Nos Jogos do Rio, em 2016, a delegação brasileira teve 462 at...