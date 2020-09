Esporte Comissão técnica do Goiás ganha novos membros Além de Enderson Moreira, auxiliar técnico, preparadores físico e de goleiros são contratados

O técnico Enderson Moreira trouxe para o Goiás outros profissionais para integrar sua comissão técnica. O auxiliar-técnico será Luís Flores, o preparador físico será Edy Carlos Soares e Ailton Serafim é o novo preparador de goleiros do clube esmeraldino. O quarteto trabalhou junto neste ano, inclusive, no Cruzeiro e desde 2019 estiveram no Ceará.Os demais profissionai...