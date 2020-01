Esporte Comissão técnica da seleção inicia observações de 2020 no Campeonato Inglês César Sampaio e Matheus Bachi, filho de Tite, a partir deste sábado até a próxima terça-feira assistirão in loco a três partidas do Campeonato Inglês.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta quinta-feira (16) que jogos do Campeonato Inglês serão os primeiros a serem observados in loco por membros da comissão técnica da seleção brasileira em 2020, já visando as partidas iniciais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, contra Bolívia e Peru, no próximo mês de março. Como é ...