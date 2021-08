Esporte Comissão de Ética afasta Caboclo da CBF por um total de 15 meses Como decisão prevê o abatimento dos três meses já quase cumpridos, a sanção ao dirigente vai até o início de setembro de 2022

A Comissão de Ética do Futebol Brasileiro puniu o presidente da CBF, Rogério Caboclo, com um total de 15 meses de afastamento do cargo por entender que houve "conduta inapropriada" na relação com uma funcionária da entidade. A denúncia inicial apontava assédio moral e sexual, com base em gravações que mostravam Caboclo perguntando à mulher: "Você se masturba?". Como a deci...