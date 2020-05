Esporte Comissão da NBA espera aprovar planos de retorno das atividades em julho A principal liga de basquete dos Estados Unidos tem examinado diversos planos para retomar suas partidas

A NBA, uma das primeiras entidades esportivas a tomar medidas para conter o novo coronavírus, fará uma reunião na próxima quinta-feira com seu conselho de governadores. Os proprietários das franquias esperam aprovar os planos do comissário geral da liga, Adam Silver, de retomar as atividades em julho, em Orlando, no estado da Flórida. As informações são da ESPN americana. ...