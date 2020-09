Esporte 'Comigo, ele não treina mais', avisa treinador do Atlético-GO sobre Jorginho Vágner Mancini espera que meia se retrate em público, após episódio polêmico que precedeu a partida contra o Fluminense

O técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini, voltou a falar nesta sexta-feira (5). Em entrevista por videoconferência, o treinador do Dragão ressaltou a necessidade de uma vitória sobre o Grêmio, neste domingo (6), no Estádio Olímpico, para deixar o time rubro-negro numa boa situação na tabela e deixar o adversário atrás. Mas o que chamou atenção na coletiva do treinador f...