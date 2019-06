Esporte Começa nesta sexta (7) a 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino A seleção brasileira vai em busca do título inédito na França

A França é a sede da 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição começa nesta sexta-feira (7) com o jogo de abertura entre França e Coreia do Sul, marcado para as 16h, no Parc des Princes. A final ocorrerá no dia 7 de julho, às 17h, no Estádio de Lyon. Ao todo 24 equipes estão divididas em seis grupos: Grupo A – França, Coréia do Sul, Nor...