Esporte Comando da CBF se incomoda com arbitragem, e Gaciba fica pressionado Uma alteração a essa altura da temporada é vista como um risco pela cúpula da CBF, mas o cenário pode mudar ao término do Brasileiro, em dezembro

A insatisfação com o desempenho da arbitragem brasileira chegou ao comando da CBF. Mas para além do incômodo com decisões específicas dos árbitros, cresce a pressão sobre Leonardo Gaciba, presidente da comissão nacional de arbitragem. A reportagem apurou que a cúpula da CBF planeja uma conversa mais direta com Gaciba e com outros que ocupam cargos de chefia na arb...