Esporte Comandado por interino, Atlético tem teste para rota alterada no clube Após demitir técnico, Atlético recebe Ponte e abre reta final de dez jogos para buscar acesso

O Atlético será dirigido, nesta segunda-feira (14), às 20 horas, pelo auxiliar Eduardo Souza. É dele a missão difícil de conduzir o time na busca pela reabilitação na Série B. A Ponte Preta será o adversário atleticano no Estádio Antônio Accioly. As três rodadas anteriores da Segundona não definiram situação dos clubes, mas foram decisivas para o Dragão mudar o rumo do...