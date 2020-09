Esporte Comandado por Dyego Coelho, Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã Após derrota para o maior rival, o Palmeiras, e demissão de Tiago Nunes, equipe paulista visita o tricolor carioca que terá desfalque de Fred - o atacante testou positivo para Covid-19

Dois dias após a demissão de Tiago Nunes, o Corinthians enfrenta neste domingo (13) o Fluminense, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro será comandado interinamente por Dyego Coelho. A demissão de Nunes foi anunciada na noite desta sexta (11). Ele não resistiu aos resultados ruins, protestos e insatisfações do elenco. A entrev...