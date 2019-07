Esporte Com Zanetti e mais 4 nomes, seleção masculina de ginástica é definida para o Pan Competição começa no dia 26 de julho, no Peru

A seleção brasileira masculina de ginástica artística foi definida para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que começam no próximo dia 26, no Peru. Com destaque principal para a presença de Arthur Zanetti, campeão olímpico na prova das argolas em Londres-2012, a equipe nacional também contará com Arthur Nory, Caio Souza, Francisco Barreto Júnior e Luís Porto. Medalhista de pra...