Esporte Com volta de Neymar, PSG vence Lille e amplia vantagem na ponta do Francês Icardi e Di Maria marcaram os gols da vitória parisiense, por 2 a 0. Brasileiro foi substituído no 2º tempo

Contando com o retorno de Neymar, o Paris Saint-Germain derrotou o Lille por 2 a 0 nesta sexta-feira (22), na abertura da 14ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro não balançou as redes no Parque dos Príncipes, mas iniciou a jogada do segundo gol, que assegurou o triunfo e o aumento da vantagem da equipe parisiense na liderança da tabela. O PSG chegou aos 33 pont...