Esporte Com volta de Felipão, Palmeiras faz novo treino fechado visando duelo no Peru Treinador foi liberado pela direção do clube de comandar o treino de quarta para poder resolver problemas pessoais em Porto Alegre

Contando com o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, que ficou fora da atividade realizada no dia anterior por causa de problemas particulares, o elenco do Palmeiras fez novo treinamento fechado na Academia de Futebol, na tarde desta quinta-feira (18). Foi o terceiro trabalho cumprido nesta semana pela equipe palmeirense, que seguiu a sua preparação para enfren...