Esporte Com volta de desfalques por Covid, Palmeiras goleia o Athletico-PR Com dois gols de Rony e outro do jovem Patrick de Paula, o time alviverde chega aos 37 pontos, cinco atrás do líder Atlético-MG

Após perder para o Goiás por 1 a 0 no Brasileiro, o Palmeiras se recuperou na competição e goleou o Athletico-PR por 3 a 0 neste sábado (28), no Allianz Parque. Com gols de Patrick de Paula e Rony (2), o time alviverde chegou a 37 pontos e está a cino do líder Atlético-MG. A equipe alviverde chegou ao confronto deste sábado com dez desfalques. O técnico português Abel F...