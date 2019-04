Esporte Com vitórias de queniano e etíope, africanos dominam a Maratona de São Paulo Entre os homens, Kimani Pharis Irungu ficou em primeiro com tempo de 2h18min32; entre as mulheres, Sifan Melaku Demise foi a mais rápida com 2h35min03

Com vitórias conquistadas neste domingo nas provas masculina e feminina, os atletas africanos dominaram a 25ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, que teve largada na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e chegada ao lado do Obelisco, no Ibirapuera, em um percurso de 42km. O queniano Kimani Pharis Irungu triunfou entre os homens ao terminar na primeira co...