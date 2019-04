Esporte Com vitórias arrasadoras, Bucks e Rockets saem na frente nos playoffs da NBA Milwaukee contou com grande atuação do grego Antetokounmpo, enquanto Houston teve como principal nome: James Harden, cestina do duelo

Time de melhor campanha na temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks justificou o seu favoritismo com autoridade na rodada inicial dos playoffs ao arrasar o Detroit Pistons por 121 a 86, em casa, no final da noite deste domingo (14), no primeiro jogo da série melhor de sete partidas deste embate válido pela Conferência Leste. Em outro duelo noturno, o Houston Rockets a...