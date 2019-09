Esporte Com vitória do Sport, Vila Nova deixa o Z4 da Série B Após vencer a Ponte Preta, equipe goiana dependia de resultados para se manter fora da zona de rebaixamento da 2ª Divisão. Triunfo do Leão garante a 16ª colocação para o Tigre

Depois de quatro rodadas consecutivas, o Vila Nova deixou a zona de rebaixamento da Série B. Após bater a Ponte Preta, na quinta-feira (12), por 1 a 0, o clube colorado dependia de resultados no complemento da 22ª rodada para confirmar saída do Z4 da competição nacional. Conseguiu neste domingo (15), no encerramento da jornada. Com a vitória de 2 a 1 do Sport sobre ...