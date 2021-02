Esporte Com virada, Atlético-GO bate Aparecidense e é o primeiro finalista do Goianão 2020 Na busca pelo segundo bicampeonato, o Dragão aguarda o classificado na decisão, que sairá do confronto entre Jaraguá e Goianésia

O Atlético-GO confirmou o favoritismo e, com muita dificuldade e até dramaticidade, garantiu a primeira vaga na decisão do Goianão 2020, que será disputada no dia 27 de fevereiro, em jogo único. O Dragão perdia da Aparecidense, mas passou à frente no placar e venceu a partida por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly. O time atleticano c...