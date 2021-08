Esporte Com Vini Jr titular, Real Madrid vence Bétis fora de casa no Espanhol Com o triunfo, o Real Madrid chegou a sete pontos e assumiu - temporariamente - a liderança do Campeonato Espanho

Pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Real Bétis e venceu por 1 a 0, mantendo sua invencibilidade na competição. Destaque da equipe merengue nas primeiras rodadas, o atacante Vinícius Jr foi titular do time pela primeira vez no torneio. Dani Carvajal fez o gol da vitória. O brasileiro foi decisivo mais uma vez e contribuiu diretamente para o...