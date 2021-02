Esporte Com VAR, FGF divulga escala de arbitragem para semifinal do Goianão Competição estadual terá uso de tecnologia pela primeira vez na história na partida entre Atlético-GO e Aparecidense

A Federação Goiana de Futebol divulgou nesta segunda-feira (15) a escala de arbitragem para os jogos da semifinal do Campeonato Goiano de 2020. Elmo Resende e Wilton Pereira Sampaio comandarão as partidas que definirão os finalistas da competição estadual. André Luiz Castro será o primeiro árbitro de vídeo da história do Campeonato Goiano. Para o duelo entre Atléti...