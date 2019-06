Esporte Com VAR como protagonista, Inglaterra bate Camarões e avança no Mundial Feminino As inglesas, apontadas como uma das favoritas ao título do torneio e que ocupam o terceiro posto no ranking da Fifa, vão enfrentar na fase seguinte a Noruega, que deixou pelo caminho a Austrália

Em um jogo com confusão e choro decorrentes da intervenção do árbitro de vídeo, a seleção da Inglaterra confirmou o favoritismo e derrotou Camarões por 3 a 0, neste domingo (23), em Valenciennes, para avançar às quartas de final do Mundial Feminino com 100% de aproveitamento. As inglesas, apontadas como uma das favoritas ao título do torneio e que ocupam o terceiro ...