Esporte Com vagas limitadas, Goiás abre inscrições para seletiva de futebol feminino As incrições são gratuitas e destinadas a atletas nascidas entre 1991 e 2002

Em parceria com a Universo, o Goiás abriu inscrições para a primeira seletiva de futebol feminino destinada para atletas nascidas entre 1991 e 2002. Os testes já serão na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 de junho, a partir das 14 horas, no Estádio da Serrinha. As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 21 de junho ...