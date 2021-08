Esporte Com vacinados, Goiânia terá jogos com torcida em setembro Prefeitura de Goiânia anuncia evento-teste apenas com pessoas vacinadas com duas doses ou dose única

Goiânia terá jogos do Campeonato Brasileiro, na primeira quinzena de setembro, com torcedores nos estádios como eventos-testes que devem ter entre 10% a 30% de capacidade liberada, com venda de ingressos apenas online e obrigatoriedade de ter apenas pessoas vacinadas contra a Covid-19 com duas doses ou dose única. A definição de fazer evento-teste no futebol ocorreu ne...