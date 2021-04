Esporte Com uma vitória nos últimos 40 dias, Goiás ainda busca classificação no Estadual Alviverde sai na frente, mas não consegue segurar triunfo. Vaga pode vir de resultado de outro jogo da chave nesta segunda-feira (19)

Com apenas uma vitória nos últimos 40 dias, o Goiás vive fase conturbada e o empate diante do Goianésia, por 1 a 1, neste domingo (18), fora de casa, adiou o objetivo do clube de se garantir de forma antecipada nas quartas de final do Campeonato Goiano. Isso pode até ocorrer nesta segunda-feira (19), se houver empate entre Iporá e Jaraguá. A equipe esmeraldina ainda pode fica...