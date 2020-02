Esporte Com um jogador a mais, Inter empata com a Universidad de Chile pela Libertadores Agora, o Inter terá de vencer no Beira-Rio para se classificar no tempo normal. O jogo será na próxima terça-feira, às 19h15

O resultado poderia ter sido melhor pelas circunstâncias do jogo, mas o Internacional trouxe um empate de Santiago. Apesar de atuar com um jogador a mais desde os 19 minutos do segundo tempo e criar boas oportunidades, o time do técnico Eduardo Coudet ficou no 0 a 0 com a Universidad de Chile, no estádio Nacional, na partida de ida do mata-mata pela segunda fase da C...