Com um gol irregular, Chelsea ganha de virada do Cardiff, no País de Gales

Com um gol irregular, o Chelsea venceu, de virada, por 2 a 1, o Cardiff, no País de Gales, neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O gol polêmico foi o do empate marcado por Azpilicueta, aos 39 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Chelsea segue na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, com 60 pontos, ao lado do Arsenal, e um ponto atrás de To...