Esporte Com um gol de Vinícius Jr., Real vence Mallorca e reassume a liderança na Espanha Clube de Madrid soma os mesmos 68 pontos do Barcelona, mas leva vantagem no confronto direto que é o primeiro critério de desempate na Espanha

Com dois belos gols, um de Vinícius Jr. e outro de Sergio Ramos, o Real Madrid derrotou o Mallorca, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. A sete jogos do final da temporada, o Real soma os mesmos 68 pontos do Barcelona, mas tem a vantagem no confronto direto, pois venceu o clássico do segundo t...