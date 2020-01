Esporte Com um belo gol de bicicleta, Brighton arranca empate diante do Chelsea Quarto colocado, o Chelsea alcança os 36 pontos, enquanto o Brighton chegou aos 24 e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento

Brighton & Hove Albion e Chelsea empataram, nesta quarta-feira, por 1 a 1, no Falmer Stadium, em duelo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi marcado pelo belo gol de bicicleta marcada pelo atacante iraniano Alireza Jahanbakhsh, que garantiu um ponto para o time da casa. Quarto colocado no campeonato, atrás de Liverpool (55 pontos), Leicester (...