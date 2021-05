Esporte Com um a menos, Vasco perde para o Madureira na semifinal da Taça Rio Com esse resultado, a equipe cruzmaltina precisa vencer no próximo sábado (8), em São Januário, por qualquer resultado para garantir vaga na final

Na tarde de hoje (1º), o Vasco visitou o Madureira no estádio Aniceto Moscoso, em partida válida pela ida da semifinal da Taça Rio, e perdeu por 1 a 0, gol de Sampaio. A partida foi marcada pela reestreia do volante Rômulo no clube cruzmaltino. O time comandado pelo técnico Marcelo Cabo jogou com um a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo, quando o meia Laranjeira r...