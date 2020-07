Esporte Com um a menos, Santos busca empate contra o Santo André Com o resultado, o Santos foi a 16 pontos e ficou perto de garantir a vaga na próxima fase

O Santos empatou com o Santo André na noite desta quarta-feira (22) por 1 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Soteldo, para o time da casa, e Rodrigo, para a equipe do ABC. Com o resultado, o Santos foi a 16 pontos e ficou perto de garantir a vaga na próxima fase. Para isso, depende de Oeste ou Águ...