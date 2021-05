Esporte Com um a menos, São Paulo segura o Racing e continua líder na Libertadores Com o empate, o clube do Morumbi vai a 7 pontos e permanece na liderança do Grupo E

O São Paulo perdeu os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores na noite desta quarta-feira (5). Em Avellaneda, na Argentina, a equipe do técnico Hernán Crespo ficou no 0 a 0 com o Racing (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. Com o empate, o clube do Morumbi vai a 7 pontos e permanece na liderança do Grupo E. Os argentinos ocupam a segunda coloca...