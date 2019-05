Esporte Com um a menos nos minutos finais, Atlético segura empate com o Vitória Dragão sai atrás, busca igualdade, mas perde Matheuzinho aos 37 do segundo tempo, expulso. Invencibilidade no Accioly chega a 14 jogos

No Estádio Antônio Accioly, na tarde deste domingo (26), o Atlético empatou com o Vitória pelo placar de 1 a 1. O Dragão saiu atrás, buscou o empate no início do segundo tempo com gol de pênalti de Mike, insistiu para virar o placar, mas o goleiro adversário estava em tarde inspirada. A equipe chega ao 14º jogo de invencibilidade no Accioly e cai uma posição na tabela, p...