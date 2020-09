Esporte Com um a menos, Inter segura São Paulo e times empatam no Beira-Rio Com a igualdade, o Inter se mantém na segunda posição. O São Paulo, com 19, é o terceiro, mas pode perder posições na sequência da rodada

O duelo dos pressionados Eduardo Coudet e Fernando Diniz, o resultado não foi bom para ninguém. Internacional e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (26), no estádio Beira-Rio, e seguem em sequência incômoda na temporada. A partida foi válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de perderem no meio de semana pela Libertadores, as duas e...