Esporte Com um a menos, Goiás busca empate com Vila Nova em clássico equilibrado Rafael Moura foi expulso no primeiro minuto do segundo tempo. Mesmo assim, time esmeraldino conseguiu igualar o placar e confronto entre os rivais terminou 1 a 1 na Serrinha

O primeiro clássico entre Goiás e Vila Nova na temporada 2020 mostrou equilíbrio e terminou empatado em 1 a 1. A partida, disputada na Serrinha, na tarde deste domingo (2), teve o time esmeraldino com um jogador a menos durante todo o segundo tempo - Rafael Moura foi expulso no primeiro minuto da etapa final. O resultado deixa o clube alviverde com 8 pontos, enquan...